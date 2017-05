Proponen creación de “Guardia Civil” para reforzar seguridad en NL

Nuevo León presentó la mañana de este jueves el proyecto “Guardia Civil”, el cual tiene por objetivo reforzar la seguridad en todos los municipios del estado.

Aldo Fasci Zuazua, vocero en dicha materia en el estado, informó a los medios de comunicación que durante la reunión con presidentes municipales y sus representantes se afinaron detalles sobre cómo aplicar las estrategias.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario estatal, la “Guardia Civil” será un ente de seguridad que no necesariamente tendrán que ser policías armados con armas letales.

Precisó que los elementos que participen en este grupo policial estarían facultados para portar solo armas no letales, además de que su funcionamiento no tendría que ser evaluado con pruebas de control y confianza.

La operación de éstas arrancaría en las próximas semanas y dependería de una estructura estatal administrada por los municipios, sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo.

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, municipio con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, dijo que él no apoyaría las “Guardias Civiles” ya que en ese territorio no existe el problema similar a los del resto del área metropolitana.

“San Pedro es un caso muy diferente. Yo tengo cuatro veces más policías que cualquier municipio. San Pedro está muy ajeno a ese tema. (…) A mi la realidad me valen gorro las ideas” dijo el alcalde sampetrino, advirtiendo que existen otros problemas con mayor importancia en su municipalidad por atender.

