Exigen incluir paridad de género en reforma electoral de NL

Por segundo día consecutivo, el Congreso de Nuevo León vivió protestas en torno a las reformas electorales en la cual se exige sea incluida la paridad de género.

Una de las manifestaciones fue encabezada por la titular del Instituto de la Mujer, Yamilett Orduña, la cual utilizando el horario laboral dirigió a un puñado de empleados del mismo instituto para que protestaran.

En la reforma electoral no se está incluida la paridad de género, dijo Orduña, al señalar que no se daban las condiciones de igualdad en la participación política para las mujeres y eso, para ellos, era una forma de ejercer violencia en contra de la mujer.

Fue la diputada Concepción Landa la que gestionó con empleados de seguridad del propio Congreso para que el grupo de inconformes dirigidos por Orduña fueran recibidos en el recinto legislativo.

Para que su paso fuera autorizado, el departamento de seguridad prohibió que ingresaran con cartulinas y bandera con las que realizaban la protesta.

“Éste es un momento histórico y el Instituto Estatal de las Mujeres fue constituido para impulsar la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres, y en el tema de la participación política de la mujer es necesario estar aquí manifestando que la paridad tiene que ser ya.

“Si nosotros no nos manifestamos, si no lo hacemos como una institución, no estaríamos cumpliendo. Estar aquí, estar pugnando por los derechos humanos de las mujeres, y la participación política de la mujer, es uno de esos derechos; entonces estar aquí es parte del trabajo que tenemos que hacer” destacó la funcionaria al tratar de justificar su presencia en horario laboral en el exterior del Congreso Estatal.