“No le crean a la prensa”, reitera

En una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos para abordar el tema de la seguridad a los periodistas y defensores de derechos humanos, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, volvió a cuestionar a la prensa de su estado y refrendó sus palabras en contra de los medios informativos.

El mandatario estatal reiteró su petición para que la gente deje de leer periódicos, pues asegura que publican “mentiras”.

Tras concluir el evento en donde se fijaron postura para proteger al gremio periodístico de los embates criminales, “El Bronco” señaló que seguirá fiel a su papel de criticar a la prensa, pero dijo ”no tengo nada en su contra”

Jaime Rodríguez Calderón, quien ha sido un duro critico de los medios en Nuevo León que cubren su fuente, dijo que presentará una iniciativa de reforma de ley para obligar a los reporteros a revelar sus fuentes de información, una petición que le costó criticas internacionales.

Días después de hacer público su intención por conocer la fuente de información de los periodistas, Rodríguez Calderón mesuró sus comentarios y dijo que todo se había tratado de un dicho, pues nada de eso estaba concretado.

La administración que encabeza el ex priista ha sido duramente criticada por los medios del estado por enfrentar una crisis de seguridad, por no arrancar ni una sola obra pública y por su pleito con las televisoras a quien acusa de ser duras con su administración porque no les paga un solo pesos de publicidad.

En los próximas días, dijo el Gobernador, emprenderá acciones legales en contra de los medios de comunicación de Nuevo León, pues asegura, algunos lucraron con su envergadura y consiguieron contratos millonarios con el gobierno anterior en rubros en los que nada tienen que ver, como ejemplo, el área de construcción.

Sobre la reunión de emergencia ala que fue citado por Los Pinos en la Ciudad de México, “El Bronco” dijo que acatará la instrucción del Ejecutivo Federal para frenar cualquier intento de ataque a la prensa en el estado.

