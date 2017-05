Critican mediante mensajes de WhatsApp al alcalde de San Pedro

Debido a los distintos hechos de violencia que han ocurrido en el municipio de San Pedro, Nuevo Léon desde este domingo ha circulado un mensaje a través de WhatsApp donde se expone el sentir de algunos ciudadanos ante el edil Mauricio Fernández.

En el mensaje de WhatsApp que circula entre las personas se manifiesta en forma de cuestionamiento por que el alcalde ha cambiado su manera de dirigir el municipio:

“Es raro, quizás si nos preguntaran quien ha sido el mejor y el peor alcalde de San Pedro tendríamos que referirnos a la misma persona: Mauricio Fernández. ¿Qué te pasó Mauricio? De ser un alcalde ejemplar, con visión de cómo modernizar nuestro municipio sin perder su esencia y de saber leer las necesidades de la población en la peor época de inseguridad de Monterrey “blindando” a San Pedro, has pasado a ser un alcalde huraño, que se cree señor feudal y en el que asesinatos, antes impensables, se empiezan a dar con tal periodicidad que es difícil pensar que eres el mismo de hace 5 años, nos mataron a dos policías Mauricio, pero ayer no hubo sirenas, no habrá declaraciones y no sabemos qué está pasando” decía parte del mensaje