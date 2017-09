Hospitalizan a Stephen Hawking en Roma

* EN: There are also many encouraging signs of a humanity that wants to respond, to choose the common good, and regenerate itself with responsibility and solidarity. * PT: Existem inúmeros sinais encorajadores de uma humanidade que quer reagir, escolher o bem comum e regenerar-se com responsabilidade e solidariedade. * ES: Hay muchos signos positivos de una humanidad que quiere reaccionar, escoger el bien común, regenerarse con responsabilidad y solidaridad. * ITA: Ci sono tanti segni incoraggianti di un’'umanità che vuole reagire, scegliere il bene comune, rigenerarsi con responsabilità e solidarietà. * FR: Il y a tant de signes encourageants d’une humanité qui veut réagir, choisir le bien commun, se régénérer avec responsabilité et solidarité. * DE: Es gibt viele ermutigende Anzeichen dafür, dass die Menschheit reagieren will; dass sie sich für das gemeinsame Wohl entscheiden möchte, um in Verantwortung und Solidarität wieder gesund werden zu können.

A photo posted by Pope Francis (@franciscus) on Nov 29, 2016 at 6:21am PST