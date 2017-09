Muere John Glenn: primer estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra

John Glenn, el primer astronauta estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra, murió hoy en su natal Ohio, a los 95 años.

El gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, informó de su fallecimiento a través de un breve comunicado en Twitter.

“John Glenn es, y siempre será, el último héroe de Ohio. Su fallecimiento hoy es una ocasión para que todos le recordemos.

Glenn nació en Cambridge, Ohio, en 1921, fue el primer estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra en 1962.

Lo hizo a bordo de la cápsula Friendship 7 Mercury; y después de su carrera como astronauta fue senador por el Partido Demócrata en el Congreso Federal entre 1974 y 1999.

También recibió en ese mismo año en el Premio Príncipe de Asturias a la cooperación.

Tanto el presidente, como el presidente electo, emitieron sus respectivos mensajes sobre la muerte del astronauta.

A través de Twitter, Trump escribió:

Today we lost a great pioneer of air and space in John Glenn. He was a hero and inspired generations of future explorers. He will be missed.