Obama advierte que tomará “acciones” contra Rusia por ciberataques

El presidente Barack Obama sostuvo que antes que termine su administración, Estados Unidos responderá con “acciones” a los ciberataques originados en Rusia, destinados a influir en las elecciones presidenciales.

En una entrevista difundida este viernes por la Radio Nacional Pública (NPR) de Estados Unidos, el presidente estadounidense descartó que las acciones de Rusia fueran la causa de la derrota de Hillary Clinton aunque sugirió que sí tuvieron un impacto.

“Creo que no hay duda que cuando un gobierno extranjero trata de impactar la integridad en estas elecciones. Punto. Necesitamos tomar acciones y lo haremos en el momento y lugar de nuestra elección. Algunas serán explícitas y públicas, y otras no”, señaló.

Un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que Rusia intervino en las elecciones del 8 de noviembre para ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia sobre Hillary Clinton.

Trump calificó inicialmente como “ridículas” las afirmaciones de la comunidad de inteligencia e hizo notar que no fueron unánimes. Poco después cuestionó la supuesta decisión de la Casa Blanca de denunciar el hackeo hasta después de las elecciones.

