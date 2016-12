Después de 4 años Siria da por concluida la reconquista de Alepo

El gobierno sirio aseguró el jueves que recuperó el control total de Alepo, poniendo fin a cuatro años de control rebelde sobre partes de la ciudad del norte del país.

Esta es la victoria más significativa para el régimen del presidente Bashar Assad desde que comenzó el alzamiento en su contra en 2011.

La reconquista de Alepo marca una importante coyuntura en la guerra civil siria, que podría tener fuertes repercusiones políticas. Es también una derrota para la oposición. La antigua ciudad estaba dividida entre sectores dominados por los rebeldes y por los oficialistas desde 2012.

For over a week, @SYRedCrescent volunteers have been along the route from East to West Rural #Aleppo, ensuring people can leave safely. pic.twitter.com/zzVEsOrWTE

— ICRC Syria (@ICRC_sy) December 22, 2016