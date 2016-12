Primer ministro japonés honra a víctimas de ataque a Pearl Harbor

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó memoriales dedicados al personal militar muerto en el ataque japonés contra Pearl Harbor en 1941, antes de visitar el USS Arizona Memorial en esa base naval estadounidense.

La vista de Abe a Hawai es considerada como una muestra de la reconciliación entre los dos países, que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial después del ataque de la aviación japonesa a Pearl Harbor que mató a dos mil 403 militares estadunidenses.

El líder japonés llegó la víspera a la Base Conjunta de Pearl Harbor-Hickam, en Honolulú, y luego se trasladó hacia el cementerio conmemorativo nacional del Pacífico, donde reposan los restos de soldados y otras personas estadunidenses que murieron en el ataque.

En ese lugar, Abe depositó una ofrenda floral, observó un minuto de silencio y firmó el libro de visitas, después colocó flores en la tumba del exsenador Daniel Inouye, quien luchó en Europa como miembro de un regimiento de soldados estadunidenses de ascendencia japonesa.

Inouye es considerada una figura que trabajó para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Japón.

Acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, y la embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy, Abe también visitó un cementerio japonés en la zona Makiki de Honolulú, donde anteriormente vivían personas de ascendencia japonesa.

Después presentó flores en un monumento dedicado a soldados que murieron de una enfermedad cuando un buque de guerra del ejército imperial japonés atracó en un puerto de Hawai antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial.

El monumento conmemora también a los soldados japoneses que murieron en el ataque a Pearl Harbor, registrado el 7 de diciembre de 1941.

Abe visitó, además, el Memorial Ehime Maru que marca la muerte de nueve personas a bordo del buque escuela homónimo de la escuela de pesca de Uwajima, golpeado por un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos en un incidente fuera de Oahu, Hawai, en 2001.

“El incidente ocurrió cuando era secretario vicejefe de Gabinete, lo recuerdo bien”, dijo Abe, quien estuvo acompañado por su ministro de Defensa, Tomomi Inada, así como el gobernador de Hawai, David Ige, y el comandante de las fuerzas estadunidenses en Japón, Jerry Martínez.

