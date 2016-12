Putin anuncia que no expulsará a ningún diplomático de Estados Unidos

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy que no expulsará a ningún diplomático estadounidense, pese a las medidas sancionadoras impuestas ayer por Estados Unidos por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

“No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. Nadie será expulsado. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas”, aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.

Putin, quien ha negado siempre que el Kremlin esté detrás de los ataques cibernéticos contra EEUU durante la campaña electoral, destacó que Rusia “se reserva el derecho a tomar medidas de respuesta”, ya que “teniendo en cuenta la práctica internacional, la parte rusa tiene todos los motivos para una adecuada respuesta”.

