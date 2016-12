Trump desea feliz 2017 a sus “muchos enemigos” y a quienes derrotó

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, deseó feliz Año Nuevo para todos, incluyendo a sus “muchos enemigos”, y a “aquellos que intentaron enfrentarlo”, y que fueron derrotados.

El mensaje va en sentido contrario a su primer texto difundido en Twitter, tras ganar las elecciones, en el que afirmó que en su gobierno los estadunidenses “nos uniremos como nunca antes”.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016