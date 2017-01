Donald Trump y su partido tienen su primera pelea por el Comité de Ética

Todavía faltan más de 10 días para que Donald Trump sea presidente del país; y ya está peleando con el Partido Republicano. ¿La razón? El Comité de Ética.

Donald Trump fue el primer ganador de la pelea, realizada justo en el primer día de sesiones del nuevo Congreso, elegido el pasado 8 de noviembre.

Todo comenzó cuando legisladores republicanos se reunieron a puerta secreta y eligieron “desmantelar” la Oficina de Ética del Congreso. Esta es una entidad independiente que investiga las acusaciones de mala conducta sobre el Congreso y su personal.

Algunos congresistas acordaron “debilitar” al máximo esta oficina independiente; sin embargo, la crítica del presidente electo los hizo rectificar dos horas después.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017