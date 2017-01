Trump amenaza a Toyota con fuerte impuesto si construye planta en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy a la automotriz japonesa Toyota con la imposición de un “fuerte impuesto” si continúa con sus planes de construir una planta en México para exportar autos a su país.

“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja (California), México, para construir autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ningún modo! Construyan en Estados Unidos o paguen un fuerte impuesto fronterizo”, escribió en su cuenta de la red de micromensajes Twitter.

Esta es la más reciente de sus amenazas contra automotrices que construyen en México y exportan a Estados Unidos, luego que esta semana amagara a General Motors con tasar con “un fuerte impuesto” las exportaciones de sus autos Chevy Cruze fabricados en su planta mexicana.

El martes pasado la automotriz Ford anunció su decisión de cancelar una inversión de mil 600 millones de dólares para la construcción de una planta en el estado de San Luis Potosí, tras meses de ser criticada por Trump.

Ford expresó que su decisión obedecía a una baja en la demanda de sus autos compactos, aunque Trump se apresuró a felicitar a la empresa por su decisión.

Toyota anunció en septiembre pasado sus planes para invertir 150 millones de dólares para modernizar su planta en Baja California que fabrica camionetas pickup modelo Tacoma en el norte de México.

La planta produciría cerca de 200 mil autos modelos Corolla destinados al mercado de América del Norte para el año 2019.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado en Japón, el presidente de la empresa, Akio Toyoda, insinuó que tomaría en cuenta al presidente electo Donald Trump en las decisiones de la empresa para participar en el mercado de Estados Unidos.

Toyoda afirmó, según versiones de prensa, que le “gustaría observar de cerca varias decisiones que tome” Trump respecto de los acuerdos comerciales de Estados Unidos, en especial con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TLCAN ha sido clave para la operación de la industria automotriz en América del Norte, con cadenas de valor integradas y una producción conjunta entre países.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017