Trump insulta a líder demócrata en el Senado

El presidente electo Donald Trump insultó hoy al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al llamarlo “payaso en jefe” en su ofensiva para desmantelar el sistema de salud creado por el presidente Barack Obama, conocido como ObamaCare.

En una serie de mensajes de su cuenta de Twitter, Trump insultó al senador por encabezar la defensa de lo que se considera uno de los pilares del legado de los ocho años del gobierno de Obama.

“Los demócratas, encabezados por el payaso en jefe Chuck Schumer, saben lo malo que es ObamaCare y el problema en que están. Pero en vez de trabajar para arreglarlo, hacen lo típico y culpan a otros. El hecho es que ObamaCare fue una mentira desde el principio”, escribió Trump.

Alentó a los demócratas y republicanos a juntarse para ofrecer un “plan de seguros médicos que realmente funcione: más económico y mucho mejor”.

El insulto público a un senador de parte de un presidente electo es un hecho altamente inusual, que sin embargo es consistente con el tono que Trump mantuvo durante toda su campaña y, en general, durante toda su vida pública.

Trump pretende así influir el debate legislativo que sucede actualmente en el Congreso en torno a ObamaCare, que los demócratas pretenden defender y los republicanos desmantelar, aunque aún no es claro con qué sistema lo reemplazarían.

ObamaCare logró extender los seguros médicos a más de 20 millones de estadunidenses de bajos recursos, con lo que logró la mayor cobertura del sistema de salud de Estados Unidos en la historia.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Estallido de coches bomba dejan al menos 16 muertos

The Democrats, lead by head clown Chuck Schumer, know how bad ObamaCare is and what a mess they are in. Instead of working to fix it, they..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017