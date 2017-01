Estados Unidos acusa que Putin ordenó ciberataques por su "clara" preferencia por Trump

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos aseguran, en un informe hecho público hoy, que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó influir en las elecciones estadounidenses mediante ciberataques porque sentía una “clara” preferencia por Donald Trump; quien resultó elegido frente a Hillary Clinton.

“Consideramos que el presidente ruso Vladímir Putin ordenó una campaña para influir en 2016 en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, sostienen en un informe de 25 páginas el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); principales agencias de inteligencia del país.

“Los objetivos de Rusia eran socavar la fe pública del proceso democrático de Estados Unidos; denigrar a la secretaria Clinton, dañar su posibilidad de ser elegida y su potencial Presidencia. También consideramos que Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump”; aseguran las agencias de inteligencia.

Las conclusiones de los servicios de inteligencia contrastan con las declaraciones que hizo hoy Trump, quien rechazó que el resultado de los comicios se haya visto influido por ciberataques.

Tras recibir el informe que se hizo hoy público y luego de reunirse con los titulares de esos servicios de inteligencia, Trump aseguró que, aunque varios países tratan de atacar a Estados Unidos; “no hubo absolutamente ningún efecto en el resultado de las elecciones. Incluyendo el hecho de que no hubo alteraciones en las máquinas de votación”.

Declassified Intelligence Community Assessment of Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections: https://t.co/q4DYMUAibt

— IC on the Record (@icontherecord) January 6, 2017