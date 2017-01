Reportan tiroteo en aeropuerto internacional de Florida, Estados Unidos

Al menos varias personas murieron y 13 resultaron heridas hoy en un tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood; en Florida, mientras la Policía investiga en estos momentos el suceso, indicaron medios locales.

Imágenes de televisión muestran el desalojo de personas en la pista del aeropuerto y la presencia de las autoridades.

Al parecer el tiroteo se produjo entre las terminales 1 y 2 en un área destinada a los taxis y el autor de los disparos ha sido reducido por agentes.

La primera cifra confirmada de este ataque es de cinco muertos y 13 heridos. Todo ocurrió en la terminal 2, que tardó 90 minutos en ser evacuada. Por otro lado, el alcalde de Broward County, ciudad del estado de Florida, donde ocurrió el ataque, los reportes de un segundo tirador son falsos.

“Había gente gritando, varias personas llorando, todo el mundo corriendo, alejándose lo más que pudieran de los disparos. Nuestro conductor de autobús no sabía qué pasaba, pero nadie respondió porque todos huyeron para estar seguros”, comentó un viajero llamado Ben para CBS Miami.

De acuerdo a Bill Nelson, senador de Florida, el sospechoso se llama Esteban Santiago, ya fue detenido y portaba una credencial militar; la cual no se comprobó que fuera real.

“Estoy monitoreando la terrible situación en Florida. Acabo de hablar con el gobernador Scott. Mis condolencias y pensamientos están con todos. ¡Manténganse seguros!

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017