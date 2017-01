Donald Trump le responde a Meryl Streep, la llama "Lacaya de Hillary"

Muchos de los momentos de la entrega número 74 de los Globos de Oro pasarán a la historia; desde los premios entregados a la cinta “La la land” -la más ganadora de la historia- hasta los looks en la alfombra roja. Sin embargo, uno de los que destacó en la noche el discurso de Meryl Streep contra el presidente electo Donald Trump; quien ya le respondió a través de Twitter.

Anoche, Meryl Streep utilizó su discurso de aceptación del premio Cecil B. DeMille, para hablar del presidente electo Donald Trump. “Gracias prensa extranjera de Hollywood. Solo para retomar lo que dijo Hugh Laurie hace unos momentos. Ustedes y nosotros pertenecemos a los sectores más vilipendiados (tratados con desprecio) en la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: extranjeros y prensa”; de acuerdo a la revista TIME.

Mientras hablaba de la diversas que existe en Hollywood y la función social de actores y actrices, Streep mencionó: “Hubo una actuación en el año pasado que me dejó sin palabras. Se enganchó en el fondo de mi corazón. No porque fuera buena, pero fue efectiva y cumplió con su función. Fue el momento en el que una persona que pedía sentarse en el lugar más respetado de este país imitó a un reportero con discapacidad. En cierto modo, se me rompió el corazón. No estaba en una película. Era la vida real”.

Además, Meryl Streep continuó en su discurso hablando sobre la falta de respeto y violencia de “esa persona”, manera en la que se refirió a Donald Trump. Además, hizo énfasis en proteger a los periodistas: “porque los vamos a necesitar en el futuro y ellos nos necesitan para salvaguardar la verdad”.

Donald Trump responde a Meryl Streep

A través de Twitter -como ya es su costumbre-, el presidente electo de Estados Unidos le respondió a Meryl Streep y volvió a acusar a los “medios deshonestos”.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaluadas en Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Ella es una lacaya de Hillary, quien perdió bastante fuerte. Por centésima vez, nunca me reí de un reportero con discapacidad (nunca haría eso), pero simplemente le mostré cómo se humillaba cuando cambió totalmente la historia de una señorita de 16 años que él había escrito, justo para hacerme ver mal. Son más medios deshonestos”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

