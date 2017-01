Trump agradece a Fiat Chrysler anuncio de inversión en Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acogió hoy favorablemente el anuncio del grupo Fiat Chrysler de que invertirá mil millones de dólares para modernizar sus plantas en Estados Unidos.

La inversión de Fiat Chrysler, dada a conocer este domingo, busca modernizar sus plantas de los estados de Michigan y Ohio y preparar una de ellas para que pueda producir una camioneta que ahora se está fabricando en México.

“Finalmente está ocurriendo: Fiat Chrysler acaba de anunciar planes para invertir mil MILLONES de dólares en sus plantas de Michigan y Ohio, creando dos mil puestos de trabajo”, tuiteó hoy Trump.

It's finally happening – Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after…

El presidente electo, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero, recuerda que esta decisión se conoce después de que el grupo Ford anunciara la semana pasada la cancelación de una inversión de mil 600 millones de dólares en una planta que tiene en México.

“Gracias Ford y Fiat C”, agrega Trump en su cadena de tuits matutinos.

Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017