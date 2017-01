Si estuvieras frente a Donald Trump, ¿qué le preguntarías?

Sin haberlo planeado, existe un mexicano que sacudió las campañas electorales rumbo a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Se llama Marco Gutiérrez y es el fundador de Latinos For Trump, organización de latinoamericanos que apoya al presidente electo republicano, a pesar de sus expresiones racistas contra la comunidad.

El año pasado Marco Gutiérrez generó polémica en ambos partidos políticos. Él es originario de Jalisco y migró ilegalmente a Estados Unidos en su juventud; aunque después obtuvo la ciudadanía. Durante una entrevista explicó que en caso de que Hillary Clinton ganara la presidencia, Estados Unidos se llenaría de mexicanos, a tal grado que habría “un camión de tacos en cada esquina”.

Incluso Clinton se refirió a esta declaración: “Personalmente pienso que un camión de tacos (taco truck) en cada esquina es una gran idea”, dijo en septiembre de 2016.

Sin embargo, las hechos resultaron de una manera muy distinta a como lo pronosticaban las encuestas. Aquél 8 de noviembre de 2016, fue Donald Trump quien resultó electo presidente para el mandato que inicia el próximo 20 de enero.

Sobre Latinos For Trump y cuáles han sido los cambios que ha visto tras el inesperado triunfo de Donald Trump, Publimetro habló con Marco Gutiérrez, quien pidió la opinión de nuestros lectores.

Marco Gutiérrez

¿Qué sigue para Latinos For Trump ahora que sea presidente?

– Han habido cambios. Me están tomando más en serio. Yo registré Latinos for Trump como una organización no lucrativa. Pienso crear una coalición formal, ayudar a educar a los migrantes y ponerle un poquito más de las dos agendas (republicana y demócrata).

Principalmente, quiero evitar que cunda el pánico [risas]. Lo que sucede es eso. Mi ocupación es en el sector financiero, como un analista económico. Durante la crisis de 2007 ayudé a gente en apuros a que no perdiera su casa.

50% de las personas que perdieron su casa en aquél año, fue con la primera carta que les mandaron los bancos. No la pelearon. Siento que hay un patrón aquí donde la gente todavía no se defiende con nada. Siento que están creando el problema antes de que el problema.

Un grupo de demócratas de California se han puesto en comunicación conmigo, para ayudar a los dreamers a obtener su legalización.

¿Continúa la oposición a que los latinos apoyen a Trump?

Yo pienso que sí. Mira, muchas de las personas que estaban en contra siguen así, pero con menos fuerza.

¿Qué pasó con los Taco Trucks?

Hay una página de Wikipedia, de eso. Se convirtió en un símbolo de política. Registré la marca de Taco Trucks en cada esquina y está en proceso. Una vez que haya fondos sería muy bueno para el sector de comida.

¿Has podido hablar con Donald Trump? ¿Te has reunido con algún representante del gabinete o alguien cercano?

Reunirse con el gabinete, no. He estado hablando con el director de comunicaciones del Partido Republicano de California; y con la Coalición de californianos por Trump. Recibí directamente la invitación al baile de gala del 20 de noviembre. Es algo muy importante. Yo sé que Donald Trump va a estar ahí y va a estar conviviendo con todos.

¿Qué preguntarle a Donald Trump?

Durante la entrevista, Marco Gutiérrez se sinceró sobre el posible encuentro con el presidente electo y nos consultó qué le preguntaríamos nosotros -siendo mexicanos- a Donald Trump.

Es por eso que nosotros queremos preguntarles lo mismo: ¿Qué le preguntarían a Donald Trump si estuvieran con él frente a frente? Las respuestas pueden hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter y el correo electrónico miguel.velazquez@publimetro.com.mx

En contexto

En 2015, la oficina del censo de Estados Unidos confirmó la “reconquista de California”: por primera vez en la historia, la población de origen hispano/latino sobrepasó a los blancos: 14.99 millones de latinos contra 14.92 millones de blancos.

California es la sede de Latinos For Trump. En este estado ganó Hillary Clinton los 55 votos electorales. Era uno de los estados clave para la elección.

Ese mismo año, Donald Trump lanzó su campaña presidencial; acusando a los mexicanos de ser “violadores, ladrones y de llevar el crimen a Estados Unidos”. Estas declaraciones racistas y polémicas le costaron contratos de negocios, rechazo a su intención de candidatura… y le dieron el apoyo de miles de personas, que se tradujo en millones de votos.