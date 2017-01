¿Qué se espera en el último discurso presidencial de Barack Obama?

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dedicará su discurso de despedida del cargo, que ofrecerá este martes desde la ciudad de Chicago, a delinear los valores con los que cree que el país debe afrontar los desafíos futuros, según adelantó hoy la Casa Blanca.

Obama da este discurso 10 días antes de ser sustituido en la Casa Blanca por el presidente electo, Donald Trump, en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, donde celebró su reelección en 2012.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, detalló en su rueda de prensa diaria que Obama dará un mensaje a “todo el pueblo” estadounidense, tanto los que votaron por él en 2008 y 2012 como aquellos que no.

Su intervención pretende ser “una sentida expresión de gratitud” a los estadounidenses por sus ocho años de mandato, pero también un repaso del “significativo progreso” logrado, de acuerdo con Earnest.

Pero, según el portavoz, fundamentalmente Obama quiere hablar de los “valores” que cree necesarios ante los desafíos venideros, entre ellos la justicia, la equidad o entender la “diversidad” como una de las fortalezas de Estados Unidos.

On Tuesday at 9pm ET, @POTUS will say his grateful farewell to the nation. Don’t miss out: https://t.co/e9x9Ih9SJq #ObamaFarewell pic.twitter.com/auq6FnMper

— The White House (@WhiteHouse) January 9, 2017