Regalarán marihuana en la investidura de Donald Trump como presidente

El 20 de enero, mientras Donald Trump juramenta como presidente de Estados Unidos, más de cuatro mil 200 cigarrillos de marihuana serán repartidos entre los asistentes; esto con el objetivo de mandar un mensaje sobre la legalización de la cannabis al próximo presidente del país.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el grupo pro marihuana DC Cannabis Coalition (DCMJ), que está organizando el evento #Trump420 para hacer consciencia sobre la legalización de la planta durante la próxima administración.

“Comenzamos a planearlo en noviembre de 2016, cuando nos enteramos que el senador Jeff Sessions era el nominado para Fiscal General”, explica en entrevista con Publimetro, Nikolas R. Schiller, co fundador y director de comunicaciones de DCMJ.

“Nuestra quinta entrega de la campaña #SmokeSessions se transformó en # Trump420. Nos dimos cuenta de que la cannabis no es una cuestión partidista y ya que se le prohíbe al gobierno de Washington DC abrir dispensarios para adultos, pues podríamos proporcionar a los visitantes cannabis gratis con el fin de crear conciencia sobre la inacabada reforma de la cannabis”, añade Schiller.

Sessions ha dejado clara su postura en contra de la legalización de la marihuana, por lo que se piensa que podría haber retrocesos en el tema; en lugar de avances.

“Es importante que el presidente electo Trump presione al Congreso para que el cannabis se retire de la Ley de Sustancias Controladas y permita a los estados avanzar con sus propias leyes sin la amenaza de la interferencia federal”, añade DCMJ.

Sobre la posibilidad de que en verdad haya retrocesos, Nikolas R. Schiller menciona: “No podemos asegurar nada. Es por eso que estamos organizando el evento para que el presidente electo Trump salga ahora y diga que apoya plenamente la eliminación del cannabis de la Ley de Sustancias Controladas para que los estados puedan aprobar sus propias reformas. Incluso hemos dicho que cancelaríamos el evento si se sienta con reformadores de cannabis”.

If you can guess how many joints are in these bags, you might get a free one at #Trump420! https://t.co/tacfhl6pFS pic.twitter.com/guaOlRUVoG

— DCMJ (@DCMJ2014) January 4, 2017