Sujeto toma rehenes en sucursal bancaria de la Universidad de Alabama

Un sujeto mantiene a varios rehenes dentro de un banco ubicado en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos.

Hasta el momento no se reportan heridos o fallecidos; sin embargo, la propia universidad emitió una alerta a través de su cuenta de Twitter, pidiendo a las personas alejarse de la zona.

De acuerdo a medios locales, todo inició como un robo al banco, pero derivó en la toma de rehenes. Concluyó con la detención del agresor, mientras los rehenes se encuentran bien, informa el sitio “Russia Today”

Suspect in custody and hostages appear to be OK. Situation all clear but may take time for streets to reopen. Please continue to avoid area.

