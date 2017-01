¿Cuánto dinero tiene Donald Trump y cómo hizo su fortuna?

Una de las principales características que han resaltado ed Donald Trump a través de los años, sin duda alguna, es su fortuna. Antes de ser candidato presidencial, o presidente electo, Trump ha sido un reconocido empresario.

En conferencia de prensa celebrada este 11 de enero, Trump anunció que renunciará a todas sus empresas; transferirá el poder a sus hijos y además donará todo regalo que pueda recibir durante la presidencia; esto para evitar un posible conflicto de interés.

Hasta hoy, Donald Trump fue el principal dueño de The Trump Organization, un conglomerado que reúne a más de 515 empresas, de las cuales 264 de ellas inician con el apellido “Trump”; mientras que 54 tienen sus iniciales; de acuerdo a información financiera de la Comisión Electoral Federal, reportada por la BBC en julio de 2015.

Trump está por todas partes. Las marcas con su apellido se encuentran en al menos 20 países. En Israel, por ejemplo, existe una marca de agua kosher llamada “Trump Drinks Israel”; Trump Ice (agua embotellada), Trump Classic Cars; campos de golf y hasta viñedos; sin olvidar los negocios de bienes raíces, el fuerte de su empresa.

Además de sus negocios, la televisión y los medios de comunicación son otra fuente de sus ingresos; de acuerdo a la revista especializada Forbes.

La fortuna de Trump depende del cristal con que se mire. Según Donald Trump, él dice tener más de nueve mil millones de dólares, explicó en el inicio de su campaña; informó el periódico británico “The Guardian“.

Pero la revista Forbes calcula la fortuna de Trump en tres mil 700 millones de dólares; menos de la mitad de lo que él reporta.

Por lo tanto, Donald Trump ni siquiera se acerca a la lista los hombres más ricos del mundo; realizada por la misma publicación.

Según el conteo, Trump llegó a la posición 324 durante el conteo de 2016. Sus tres mil 700 millones de dólares no se acercan a los 75 mil millones de dólares en los que Forbes valúa la fortuna de Bill Gates; los 67 mil millones de dólares de la fortuna de Amancio Ortega (dueño de empresa de ropa Zara) y los 60 mil millones de dólares de Warren Buffet, el segundo hombre más rico de Estados Unidos.

Trump es superado en el ranking de Forbes por otras personalidades como Carlos Slim Helú (50 mil mdd), Jeff Bezos (45.2 mil mdd) y Mark Zuckerberg con 44 mil mdd.

Este conteo ya ha enfrentado a Trump con la publicación en otras ocasiones. En 2014 respondió a un tuit que le comenta “Pienso que Forbes subestima la fortuna actual de Trump” diciendo “Es cierto y lo hacen con conocimiento de causa. ¿A quién le importa?

"@BenTrolling: I truly think @Forbes underestimates @realDonaldTrump's actual net worth" That's true, and they do it knowingly – who cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2014