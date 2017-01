7 puntos clave de la primera conferencia de prensa de Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su primera conferencia desde que ganó las elecciones el 8 de noviembre de 2016.

La sede fue la Torre Trump de Nueva York, su “cuartel” durante la campaña presidencial, su casa y el epicentro de sus negocios. Fue -probablemente- su último evento público en ese edificio, pues el próximo 20 de enero se convertirá en el presidente número 45 de Estados Unidos.

La conferencia estuvo plagada de momentos que quedarán para el análisis. En principio, hubo tensión en el ambiente ya que horas antes, los sitios CNN y Buzzfeed publicaron la historia sobre un supuesto informe -no confirmado- con el que autoridades rusas planeaban extorsionarlo. En él se hace referencia a supuestas conductas sexuales y relaciones financieras de Rusia con el presidente electo; lo que desató su furia; como les contamos en la siguiente nota.

La conferencia de prensa inició con una breve intervención de Sean Spicer, vocero de Donald Trump, quien calificó las filtraciones de “vergonzosas” y “desgraciadas”. Le siguió Mike Pence, próximo vicepresidente de Estados Unidos, quien dijo que fue “irresponsable” que los medios de comunicación hicieran eco de un “reporte falso”.

Pero el orador más esperado era Donald Trump, quien en su primera intervención habló de seis distintos temas en solamente tres minutos.

En repetidas ocasiones, Trump rechazó tener relaciones de algún tipo con Rusia o con el presidente Vladimir Putin. Aunque explicó: “Si a Putin le cae bien Trump, adivinen qué amigos: a eso se le llama una virtud, no una desventaja. ¿Realmente creen que Hillary Clinton podría manejar mejor a Putin que yo? ¿realmente lo creen?”.

También se refirió – por primera vez- al hackeo de parte de agencias rusas al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton.

Aunque también habló sobre los informes de agencias de inteligencia que señalan a Rusia como responsable de los hackeos; diciendo que eso lo pudieron haber “inventado”.

“Estos son algunos de los papeles que he firmado para renunciar a la Trump Organization y ceder el control total a mis hijos”, dijo Donald Trump, quien asegura que podría manejar tanto el presidente como su empresa, si él quisiera hacerlo.

Además, explicó que rechazó un trato de dos mil millones de dólares en Dubai, con un amigo de él. “No tenía que rechazarlo porque ustedes saben, no tengo conflicto de interés. No tengo conflicto de interés como presidente”.

Sheri Dillon, abogada de Donald Trump, explicó que una vez que sea presidente quedará totalmente aislado de la empresa que él construyó. “Trump quiere aislarse y que las personas se aseguren de que no se va a enriquecer aprovechándose de la presidencia”.

The Trump Organization de Donald Trump mantiene más de 500 empresas en más de 20 países del mundo. Su valor se estima en tres mil 600 millones de dólares.

También rechazó publicar sus declaraciones de impuestos: “No voy a publicarlas porque están siendo auditadas. Las únicas personas a las que les importa eso es a los reporteros. Yo gané. Yo me convertí en presidente. Pienso que a ustedes les interesa”, dijo a los representantes de la prensa.

Trump dijo que Tillerson, su nominado para Secretario de Estado, es un hombre “brillante”, una característica que él considera necesaria para negociar “con China o con México”.

“Estoy muy orgulloso de ello”, dijo sobre el anterior CEO de Rexxon Mobil. También habló de Jeff Session, el republicano a quien eligió como su propuesta de Fiscal General: “Quiero llevar a la mejor gente al gobierno, considerando la experiencia en el gobierno como una ventaja”.

“Pensé que nunca preguntarían”, explicó Donald Trump en el momento que salió la palabra mágica: “Obamacare”.

El presidente electo de Estados Unidos prometió eliminar y reemplazar el programa de salud Obamacare al mismo tiempo.

“2017 sería un año terrible teniendo Obamacare”. Prometió que trabajará con Tom Price, su secretario de Salud, una vez que sea presidente para introducir un nuevo proyecto de ley.

El presidente electo también tocó el tema del muro fronterizo en su primera conferencia de prensa.

Según dijo Donald Trump, negociar con el gobierno mexicano tardaría hasta un año y medio: “No quiero esperar. Quiero empezar a construir el muro y que México reembolse por la construcción”.

También dejó entrever que habrá una especie de impuesto hacia México.

Como lo mencionamos al principio, ayer CNN y Buzzfeed dieron a conocer una serie de documentos no verificados -los cuales siempre presentaron de esa manera- en la que se acusó a Rusia de tener información con la que pretendía chantajear a Donald Trump.

El rechazo de parte de la campaña de Trump fue enorme. Cuando llegó el turno de Jim Acosta, reportero de CNN, para preguntar, Trump le dijo “Tú no”. El enfrentamiento fue así, de acuerdo a Elizabeth Landers:

