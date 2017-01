Donald Trump alaba a México, pero le pone fecha al muro

Durante su primera conferencia de prensa como presidente electo -y probablemente la única-, Donald Trump alabó al pueblo y gobierno de México, pero le puso fecha a la construcción del muro fronterizo entre ambos países: será antes de año y medio.

“México ha sido muy amable. Respeto al gobierno de México, a las personas de México. Amo a los mexicanos. Tengo a muchos trabajando para mí y son maravillosos”, dijo el presidente electo de Estados Unidos, quien sin mencionar nombres o cargos, señaló que “el gobierno de México es maravilloso”.

“No los culpo por lo que pasa. No los culpo por abusar de los Estados Unidos. Desearía que nuestros políticos sean tan inteligentes. Lo que digo es que no deberíamos de permitir que eso pase y ya no va a pasar”, añadió.

Por lo tanto, anunció que quiere iniciar la construcción del muro lo antes posible. “Podría esperar un año y medio en lo que terminamos las negociaciones con México; las cuales iniciaremos inmediatamente cuando asuma la presidencia. Pero no quiero esperar. Mike Pence está liderando un esfuerzo para tener la aprobación final de diversas agencias y del Congreso para que empecemos a construir”.

Trump también justificó el hecho de que Estados Unidos pague por el muro y México reembolse después el dinero: “De alguna manera -y hay muchas maneras- México nos va a reembolsar el costo del muro. Eso sí va a pasar. Ya sea con un impuesto o con un pago, es menos probable que sea con un pago, pero va a suceder”.

En una conferencia de prensa llena de tensión y momentos polémicos, Trump criticó los reportes de prensa que cuestionaban su principal promesa de campaña: que México pague por el muro: “¿Cuál es la diferencia? Quiero que empiece la construcción del muro. No quiero esperar año y medio hasta que tenga un arreglo con México”.

Además, públicamente agradeció a las empresas automotrices que anunciaron que se quedarían en Estados Unidos; después de que Ford cancelara una inversión de mil 600 millones de dólares en México. “Lo aprecio mucho de Ford, de Fiat, de Chrysler. Espero que General Motors sigan el ejemplo, espero que muchas empresas les sigan”.

“Lo que ahora está pasando es que ya se está corriendo la voz: si quieres mover tu planta para México o algún otro país; y quieres despedir a todos tus trabajadores de Michigan u Ohio o alguno de los lugares donde yo gané… no va a pasar”.

