Texas: Policías confunden arena para gatos con metanfetaminas

Policías en Houston acusaron a un hombre después de encontrar en su vehículo arena para gatos que confundieron con metanfetaminas.

Ross Lebeau fue acusado de poseer una sustancia controlada tras la parada de tránsito del 5 de diciembre. Pero documentos de la corte muestran que la causa fue desestimada porque el material no era ilegal.

Ross Lebeau, Texas Man Accused Of Possessing Meth, Actually Had Kitty Litter In Car https://t.co/1BoRmwiSj9 pic.twitter.com/o2UfroFMEP

