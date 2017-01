Trump enfurece tras supuesto informe que revela su vida sexual

La tarde del martes un supuesto informe confidencial que revelaría parte de la vida sexual de Donald Trump; así como sus relaciones con Rusia comenzó a circular en medios de comunicación. Aunque fue información no confirmada, hizo enfurecer a Donald Trump y así lo demostró a través de Twitter.

Pero vayamos un poco hacia atrás. La noche de este martes comenzó a circular en medios de comunicación un informe de parte de jefes de inteligencia de Estados Unidos, advirtiendo que agentes rusos de espionaje tienen información personal y financiera bastante “comprometedora” con Trump.

La información la publicó la cadena CNN, citando a “múltiples funcionarios estadounideses” los cuales no fueron identificados. De acuerdo con la cadena, que ha sido severamente criticada por Trump en otras ocasiones; los jefes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos presentaron una sinopsis de dos páginas con información que podría poner en evidencia a quien será presidente de Estados Unidos en menos de 10 días.

Éstas páginas fueron incluidas en el informe clasificado sobre la supuesta interferencia de Rusia en la elección presidencial de Estados Unidos; presentado del viernes pasado y en el que se acusa al presidente Vladimir Putin de interferir directamente. Fue el portal Buzzfeed quien decidió publicar las supuestas hojas del informe clasificado; siempre aclarando que es información sin confirmar y la cual contiene errores.

Trump y Rusia enfurecen

Unas horas después de que comenzó a circular esta información, Trump publicó en Twitter que se trataban de noticias falsas, algo que definió como “Una cacería de brujas”.

FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

También en esta mañana el Kremlin rechazó tener esta o alguna otra información para “chantajear” a Donald Trump. Aseguró que no se trata de nada más que “simplemente ficción”.

“Hay algunas persoans que buscan darle vida a una rabieta”, explicó Dmitry Peskov, vocero de la presidencia de Rusia, quien dijo “No valió la pena el papel en el que fue impreso”.

Después del posicionamiento de Rusia, Trump utilizó sus redes sociales para volver a atacar: “Rusia acaba de decir que el informe fue pagado por opositores políticos ¡Muy injusto!”.

Además, rechazó tener relación alguna con Rusia: “Nunca han intentado ejercer influencia sobre mí. No tengo nada que ver con Rusia. No hay acuerdos, no hay préstamos. Nada”.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Por último despotricó en contra de las agencias de inteligencia de Estados Unidos: “Nunca debieron haber permitido que esta noticia falsa se filtrara al público. Un último disparo para mí. ¿Estamos viviendo en la Alemania Nazi?

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Se espera que en unos momentos de inicio una conferencia de prensa por parte de Donald Trump, la primera desde que fue electo presidente. Este será uno de los temas más importantes del evento.