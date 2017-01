"CNN pronto perderá su credibilidad": Donald Trump

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, volvió a atacar a la cadena de noticias CNN; señalando que “pronto perderá su credibilidad”, esto, un día después de que Trump negara a un reportero de la televisora realizar una pregunta.

“CNN está en una crisis total con sus NOTICIAS FALSAS, porque sus ratings están hundiéndose desde la elección y su credibilidad pronto desaparecerá”, publicó el presidente electo de Estados Unidos a través de Twitter.

.@CNN is in a total meltdown with their FAKE NEWS because their ratings are tanking since election and their credibility will soon be gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

Durante su primera conferencia de prensa, el mandatario tuvo un enfrentamiento verbal con un reportero de CNN; esto porque el día anterior la cadena publicó un informe no verificado que supuestamente se encontraba en el informe de seguridad que tanto Trump como el presidente Barack Obama recibieron sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales.

El supuesto informe daba a conocer que Rusia poseía información personal (sobre la vida sexual) y financiera de Donald Trump, que podría comprometerlo.

Tanto Trump como Rusia rechazaron este tipo de información. El presidente electo siempre señaló que se trata de noticias falsas. Justamente por eso, rechazó la pregunta de la cadena televisiva ayer, en su primera conferencia de prensa desde que ganó la elección presidencial en noviembre.

Los enfrentamientos de Trump con CNN no son nuevos

Además, durante la campaña presidencial, Donald Trump acusó a CNN de no darle una cobertura “justa”. Incluso, llamó a la cadena “Clinton Network News”.

“La red de noticias de Clinton, a veces referida como CNN, es cada vez más sesgada. Actúan de manera tan indignante. Escúchenlos a puertas cerradas”.

The Clinton News Network, sometimes referred to as @CNN, is getting more and more biased.They act so indignant-hear them behind closed doors — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2016

Además, también ha denunciado una supuesta caída en los ratings de la cadena.

No siempre fue así

De acuerdo a su cuenta de Twitter, fue el 4 de abril del 2014 cuando Trump comenzó a odiar a la “una vez gran CNN”