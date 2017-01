El día en que Barack Obama fue padrino de una boda

Poco a poco, Barack Obama comienza a olvidarse de la presidencia de Estados Unidos y regresa a la cotidianidad.

El fin de semana, Obama viajó a Jacksonville, Florida, a la bida de Marvin Nicholson, su director de viajes; quien contrajo matrimonio con Helen Pajcic.

Ahí, Barack Obama fungió como padrino. Pero no fue el único alto funcionario en el recinto, pues también estuvo invitado John Kerry, el secretario de Estado.

"@duchesskk: Obama was a groomsman at his staff's wedding. 😍 pic.twitter.com/E3sT4kgWf9" Awesome guy

— Nwanyi'Oma (@Inzaghi1) January 11, 2017