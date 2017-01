Ensayan ceremonia de investidura presidencial con doble de Trump

Antes de que Donald Trump pronuncie el juramento con el que asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo viernes 20 de enero, se deben realizar ensayos para dejar en perfectas condiciones y sin derecho a error, la ceremonia política más importante del año.

Por tal razón, el Capitolio acoge este domingo el ensayo general del evento, con el fin de practicar la secuencia de acontecimientos que otorgarán la nueva investidura presidencial al líder republicano.

Para evitar riesgos de seguridad, el presidente electo es reemplazado por dobles, al igual que su futuro vicepresidente, Mike Pence.

Para las pruebas anteriores a la primera toma de posesión de Barack Obama en 2009, los organizadores seleccionaron a un sargento del ejército de 26 años natural de Carolina del Norte que se parecía al demócrata en altura, peso y color de piel, pero —como el propio Obama destacó unos días antes— las orejas de su sustituto no eran tan grandes como las suyas.

El Comité de Investidura Presidencial recaudó para esta ceremonia más de 90 millones de dólares en donaciones privadas, una cifra récord y muy superior a la de las dos juramentaciones de Barack Obama, donde sus comités recaudaron 55 millones de dólares en 2009 y 43 millones en 2013.

Sin embargo, los asesores de Trump no han informado de que manera piensan gastar este presupuesto.

Otro punto que está pendiente para esta ceremonia es sobre los artistas que estará en la misma ya que hasta el momento sólo se cuenta con la participación de la cantante juvenil Jackie Evancho, el Coro del Tabernáculo Mormón y las Rockettes de Radio City.

De su lado, Trump se ha mostrado entusiasta con la ceremonia y ha enviado constantes mensajes a través de sus redes sociales sobre la celebración del 20 de enero.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017