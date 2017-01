Todo lo que deben saber de la ceremonia de investidura de Donald Trump

Todo está listo para que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos; lo cual será oficial a partir del medio día (hora local) del próximo viernes 20 de enero.

Estos son los detalles que deben conocer de la ceremonia de inauguración de Donald Trump.

El día anterior. Los actos protocolarios sobre la transición de poder comienzan el 19 de enero, con una visita a la Cementerio Nacional de Arlington. Asistirán el presidente electo Trump, acompañado del vicepresidente electo Mike Pence.

Posteriormente acudirán al concierto “Make America Great Again”, en el Lincoln Memorial.

Ceremonia de Inauguración. Así se le llama al evento de toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos.

En la mañana, Donald Trump y Barack Obama se reunirán por última vez en la Casa Blanca, para tomar un café juntos

El mandato de Obama terminará al medio día del 20 de enero (11 am, hora de la Ciudad de México), cuando Donald Trump ponga su mano sobre la Biblia.

Obama estará en la toma de protesta. Después saldrá en un helicóptero de la Marina de Estados Unidos, como parte de una ceremonia de despedida.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017