El último esfuerzo de Obama por cumplir su promesa sobre Guantánamo

Omán anunció este lunes que aceptó a 10 reos de la prisión estadounidense en la bahía de Guantánamo; antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo. La iniciativa es parte de los esfuerzos del mandatario para reducir el número de reos en un penal que había prometido cerrar.

El Departamento de Defensa estadounidense no realizó comentarios de inmediato sobre el traslado.

Omán aceptó a los reos a petición de Obama, señaló su Ministerio de Exteriores según un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal del país. Los prisioneros no fueron identificados.

Funcionarios militares omanís y estadounidenses no respondieron de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press.

El sultanato de Omán, en el extremo oriental de la península Arábiga, ya aceptó a otra decena de presos de Guantánamo procedentes de Yemen en enero de 2016 y a seis más en junio del año anterior. Además, su vecino Arabia Saudí recibió a cuatro reos el 5 de enero, y Emiratos Atabes Unidos a 15 en la transferencia más numerosa del gobierno de Obama el pasado 15 de agosto.

Omán, gobernado por el sultán Qaboos bin Said desde 1970, ha servido como interlocutor entre Occidente e Irán y, en los últimos años, negoció varias liberaciones de prisioneros de países occidentales.

Los yemenitas presos en Guantánamo no pueden regresar a Yemen

Yemen, el país más pobre del mundo árabe, sigue atrapado entre una guerra civil y una ofensiva militar liderada por el ejército saudí contra los rebeldes, lo que hace imposible el regreso de sus ciudadanos detenidos en Guantánamo.

Días antes, las autoridades estadounidenses dijeron que 19 de los 55 presos que siguen en la base militar estadounidense en Cuba tenían órdenes de liberación que podrían hacerse efectivas en los últimos días de Obama en la Casa Blanca. Esto es parte del trabajo del presidente para reducir el número de reos ante la imposibilidad de cerrar el penal.

Donald Trump promete llenar la cárcel de Guantánamo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante la campaña electoral que no solo quiere mantener Guantánamo abierto sino “llenarlo de gente mala”.

Estados Unidos comenzó a emplear su base militar, en la rocosa y aislada costa suroeste de Cuba, para retener a los prisioneros capturados durante la invasión de Afganistán. La primera remesa llegó a la isla el 11 de enero de 2002 y 18 meses más tarde alcanzó su mayor número de ocupantes con 680 reos.

El penal tenía 242 inquilinos cuando Obama asumió la presidencia en 2009 con la promesa de cerrar un centro que se había convertido en blanco de críticas en todo el mundo por el mal trato que recibían los presos y por la idea de mantenerlos encerrados indefinidamente, la mayoría sin cargos en su contra.

Obama no pudo clausurar el centro por la oposición del Congreso a llevar a los detenidos a Estados Unidos. Esta posición derivó en el veto a su traslado a suelo estadounidense bajo ningún concepto, incluyendo para ser juzgados.

La mayoría de los presos liberados de Guantánamo fueron enviados a Afganistán, Arabia Saudí y Pakistán.

En video: Todo lo que deben de saber de la cárcel de Guantánamo en un minuto