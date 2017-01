Assange dispuesto a ir a EU si se garantizan sus "derechos"

LONDRES. El portal de filtraciones WiliLeaks aseguró este miércoles que su fundador, Julian Assange, refugiado desde hace más de cuatro años en la embajada ecuatoriana en Londres, está dispuesto a ir a Estados Unidos si se garantizan sus “derechos”.

“Assange confía en que ganaría cualquier juicio justo en Estados Unidos”, afirmó WikiLeaks en Twitter tras conocerse la decisión del presidente de EU, Barack Obama, de conmutar la pena de 35 años de prisión que pesaba sobre la exsoldado Chelsea Manning, que en 2010 filtró miles de documentos secretos a través del portal.

La semana pasada, WikiLeaks había asegurado que el antiguo hacker australiano “aceptaría su extradición a Estados Unidos” si Obama “garantiza clemencia a Manning”.

Assange is still happy to come to the US provided all his rights are guarenteed despite White House now saying Manning was not quid-quo-pro.

— WikiLeaks (@wikileaks) January 18, 2017