Evacúan Centro Comunitario Judío de Miami por amenaza falsa de bomba

Las autoridades evacuaron las instalaciones del centro y cerraron un tramo entre las calles 41 y 43 de Miami Beach luego de recibir una llamada con la amenaza al filo de las 10:00 horas locales, según tweets del Departamento de Policía.

Ningún artefacto fue encontrado y la policía reabrió la zona y el acceso al inmueble una hora después de la amenaza.

Esta última advertencia se registró poco más de una semana después de que se hicieran amenazas en el mismo centro, así como en otro centro judío en Kendall, al oeste de la ciudad.

Funcionarios de la policía dijeron que varios otros reportes de amenazas de bomba en edificios de la comunidad judía en todo el país se conocieron el miércoles también.

Update: @MiamiBeachPD has cleared the scene, no threat located. #Traffic has now reopened as well as the JCC. pic.twitter.com/bvXp1244Xt

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) January 18, 2017