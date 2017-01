George H. W. Bush ingresa a terapia intensiva, hospitalizan a su esposa

El expresidente George H. W. Bush (1989-1993) fue llevado hoy a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico de Houston (Texas); debido a una insuficiencia respiratoria derivada de la neumonía que padece.

En un comunicado, el centro hospitalario informó que el exmandatario, de 92 años, fue intervenido esta mañana para “proteger y limpiar sus vías respiratorias”, un procedimiento que requiere sedar al paciente.

Al mismo tiempo, su mujer, Barbara (de 91 años), fue también hospitalizada en el mismo centro por precaución después de experimentar un cuadro de fatiga y tos.

Aunque en su 90 cumpleaños se lanzó en paracaídas para demostrar su vitalidad, el expresidente ha sido hospitalizado en diversas ocasiones durante los últimos años por diferentes motivos.

En julio de 2015, por ejemplo, se rompió una vértebra del cuello en una caída y en 2012 pasó las vacaciones navideñas en el Hospital Metodista de Houston afectado por una bronquitis y una infección vírica que lo tuvieron ingresado mes y medio.

Tras el anuncio de su hospitalización, se difundió la siguiente carta del expresidente para el próximo mandatario estadounidense.

“Querido Donald. Bárbara y yo estamos muy apenados de no poder estar en su toma de posesión el 20 de enero. Mi doctor me dice que si salgo en enero, es muy seguro que me pongan 6 pies bajo tierra. Lo mismo para Bárbara. Así que pienso que nos quedaremos en Texas.

Pero estaremos con usted y con el país en espíritu. Quiero que sepa que le deseo solamente lo mejor ya que inicia este increíble viaje de liderar a nuestro gran país. Si hay algo en lo que pueda ayudarle, por favor hágamelo saber”.

President George H.W. Bush's letter to President-elect @realDonaldTrump: "We will be with you and the country in spirit." pic.twitter.com/OKXNLkfZnS

— Fox News (@FoxNews) January 18, 2017