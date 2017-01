Terremoto en Italia: varios sismos sacuden el centro del país

Varios sismos de mediana intensidad sacudieron esta mañana el centro italiano y provocaron algunos derrumbes, además del desalojo de escuelas, edificios y el metro en la capital y otras ciudades; en recuerdo del grave terremoto en Italia de agosto pasado.

El temblor más fuerte alcanzó entre los 5.4 y los 5.7 grados Richter, según las primeras informaciones, se registró a las 11:15 horas locales (09:15 GMT) y fue sentido en Roma, donde la gente salió a las calles.

Otro temblor superior a los 5.0 grados Richter se sintió unos 10 minutos después.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó que un primer temblor de 5.3 grados Richter se registró a las 10:25 horas locales (8:25 GMT), con epicentro en Montereale, entre las ciudades de L’Aquila y Rieti y una profundidad de 9.2 kilómetros.

Al menos otros cuatro temblores, el mayor de los cuales fue de 3.2 grados Richter, se sintieron en pocos minutos.

El recuerdo del peor terremoto en Italia en los últimos años

Los movimientos telúricos causaron algunos derrumbes en los pueblos de Amatrice y Accumoli, ya devastados por el sismo de 5.9 grados Richter del 24 de agosto pasado que provocó 299 muertos.

En un primer momento no se informó de víctimas, aunque los bomberos realizaban controles en toda la zona, que se veían obstaculizados por la gran cantidad de nieve caída en los últimos días.

En el centro de Italia no ha dejado de temblar desde el pasado 24 de agosto. Tras el sismo registrado ese día, el más fuerte alcanzó los 6.5 grados Richter el pasado 30 de octubre, destruyó varios pueblos, en particular Norcia, pero no provocó víctimas.

