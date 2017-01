Miles de mujeres protestan en contra del presidente Donald Trump

Miles de personas comenzaron hoy a concentrarse en las calles del centro de Washington para asistir a la denominada “Marcha de las Mujeres”, que se espera que sea una de las manifestaciones más concurridas de la historia de EE.UU.

Los organizadores preveían en un principio la asistencia de unas 250.000 personas, convocadas en defensa de la diversidad, la igualdad y los derechos de las mujeres que ven amenazados con el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sin embargo, al pasar del tiempo la cifra inicial se logró duplicar, lo que supera por mucho, dijeron, a los pocos asistentes a la ceremonia de investidura de Trump.

Las participantes están “ofendidas y asustadas” por el nuevo presidente y quieren mayor voz para las mujeres en la vida política, de acuerdo con los organizadores.

La marcha está siendo replicada en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Angeles y Chicago, así como en el extranjero, entre ellas Estocolmo, Barcelona, Sydney y Copenhague.

Hillary Clinton elogió a las mujeres que asisten a la Marcha de Mujeres convocada en Washington. La ex candidata presidencial demócrata agradeció a las asistentes a través de Twitter por “ponerse de pie, hablar y marchar por nuestros valores”. Dijo que es eso “tan importante como siempre”.

Agregó que “siempre somos Más Fuertes Juntos”, su lema de campaña.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 21, 2017