Trump gana a Obama como POTUS

El traspaso de poderes en la Casa Blanca ha alcanzado por primera vez a las cuentas oficiales del Presidente de Estados Unidos en las redes sociales. Este 20 de enero Obama dejaba de administrar la cuenta @POTUS (President of the United States) para cederla a la Administración de Donald Trump.

La cuenta oficial, además de cambiar de titular, reseteó su número de followers que migraron a la cuenta de archivo nacional @POTUS44 por lo que el actual Presidente ha tenido que conseguir nuevos seguidores. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Donald Trump consiguió 14.2 millones de seguidores en un día, todo un récord teniendo en cuenta que, desde que se abrió la cuenta @POTUS hasta el cambio de poderes, Barack Obama había reclutado 14.3 millones de seguidores.

I am honored to serve you, the great American People, as your 45th President of the United States! pic.twitter.com/BVtt7lSrlA — President Trump (@POTUS) January 21, 2017

Por su parte, Obama mantendrá una cuenta presidencial, que ahora pasará a llamarse @POTUS44. La cifra se refiere al número de presidente que ha sido Obama. La cuenta mantiene sus seguidores y conserva todos los tuits de su etapa al frente de la Casa Blanca, incluidos los últimos de despedida: “Me habéis hecho mejor persona”.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

¿Y qué sucede con FLOTUS?

En lo que respecta a la cuenta FLOTUS (First Lady of the United States), ha pasado algo similar. Michelle Obama migró a @FLOTUS44 con sus 6.74 millones de followers, y la nueva @FLOTUS Melania Trump recibió 6.6 millones de seguidores en su primer día como residente de la Casa Blanca a pesar de que en las primeras 24 horas no realizó ninguna publicación.

Being your First Lady has been the honor of a lifetime. From the bottom of my heart, thank you. -mo pic.twitter.com/pahEydkZ5Z — First Lady- Archived (@FLOTUS44) January 19, 2017

