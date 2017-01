Melania, defensora de las mujeres ante "misoginia’ de Donald Trump

Luego de la investidura de Donald Trump y las protestas protagonizadas, en su mayoría, por mujeres, en las que se acusa al Presidente de Estados Unidos de mantener un discurso misógino, existe la pregunta de las funciones que realizará la primera dama, Melania Trump.

A decir de la información oficial de la Casa Blanca, ella será la encargada de encabezar las acciones humanitarias y de caridad durante el gobierno del Presidente.

“La señora Trump está profundamente preocupada por los problemas que afectan a las mujeres y niños”, menciona el sitio. Además de enfatizar que se enfocará en combatir el acoso cibernético o cyber bullying, como parte de la defensa de los jóvenes.

Sus primeras palabras como Primera Dama

Durante el primer baile presidencial en el Centro de Convenciones de Washington, Melania Trump dio sus primeras palabras como primera dama.

“Gracias a todos por su servicio. Me siento honrada de ser su primera dama, vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a hacer de Estados Unidos grande de nuevo”, destacó.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) January 21, 2017

Para esta primera actividad, Melania portó una creación del francés Hervé Pierre, quien considero un “honor” haber diseñado el vestido.

"En realidad, tuve suerte porque durante mis 20 años en los Estados Unidos, vestí a todas las primeras damas: la señora (Hillary) Clinton con Óscar (de la Renta), la señora (Laura) Bush y la señora (Michelle) Obama en Carolina Herrera, así que me siento afortunado y honrado por haber vestido a Melania Trump, pero esta vez bajo mi nombre", añadió en un comunicado.









La Casa Blanca expone su trayectoria

Además del enfoque que Melania Trump tiene para el mandato, el portal de la Casa Blanca también dejó ver el perfil y trayectoria de la primera dama. Expone, por ejemplo, que nació en Eslovenia y que comenzó su carrera como modelo a los dieciséis años en Europa. Además destaca su predilección por las artes, arquitectura, diseño, moda y belleza, aspectos que se han reflejado al ser miembro honorario en The Martha Graham Dance Company, miembro activo en la liga de atletismo de la policía, presidenta honoraria en The Boy’s Club en New York, por cinco años consecutivos y encabezando campañas contra el abuso infantil, y recaudado fondos para la American Heart Association, entre otras cosas.

