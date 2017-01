Día 1. Trump inicia labores como Presidente con apretada agenda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes con los líderes republicanos y demócratas en el Congreso para discutir su agenda. En el inicio de su primera semana en la Casa Blanca, trabaja para empezar a cumplir sus ambiciosas promesas electorales.

Trump dice que considera el lunes como su primer día real en el cargo, y su agenda para la jornada está repleta de reuniones que sugieren que está abierto a opiniones.

Busy week planned with a heavy focus on jobs and national security. Top executives coming in at 9:00 A.M. to talk manufacturing in America.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2017