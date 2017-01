Mejora salud de ex presidente George H.W. Bush y su esposa

La salud del ex presidente George H.W. Bush continúa mejorando, y su esposa, que también se recupera de una enfermedad, decidió permanecer hospitalizada una noche más para “estar más cerca de su marido”, informó un vocero de la familia el domingo.

El ex mandatario de 92 años y su esposa Bárbara se encuentran en el Hospital Metodista de Houston. Él ha estado recibiendo tratamiento por dificultades respiratorias por neumonía, mientras que ella se recupera de bronquitis.

Los signos vitales del 41er presidente de Estados Unidos son normales y los médicos esperan que pueda dejar la unidad de cuidados intensivos en uno o dos días más, indicó Jim McGrath, portavoz de la familia Bush.

Bush ha estado una semana en el hospital. Los médicos le insertaron el miércoles un tubo de respiración y se utilizó un ventilador médico para apoyar su respiración; el tubo fue retirado el viernes.

Bárbara Bush, de 91 años, ingresó al hospital el miércoles luego de presentar debilitamiento y tos durante las últimas semanas. Los médicos determinaron que tenía bronquitis; su salud ha mejorado desde que recibe tratamiento.

“La señora Bush tenía la opción de ser dada de alta hoy, pero decidió permanecer en el Hospital Metodista de Houston una noche más para continuar su recuperación y estar más cerca de su esposo”, comentó McGrath.

