"Construiremos el muro", Trump anuncia firma de orden ejecutiva este miércoles

El presidente Donald Trump comenzará el miércoles a emitir órdenes ejecutivas sobre la inmigración, empezando con medidas para reforzar la seguridad fronteriza, incluido su muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México, y otras políticas internas para controlar a los migrantes.

A través de su cuenta de twitter publicó: “Gran día previsto en la seguridad nacional mañana. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro”.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017