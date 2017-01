Trump promete a automotrices reducir regulaciones ambientales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy a los dirigentes automotrices de General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA) que reducirá normativas, regulaciones medioambientales e impuestos para favorecer la vuelta de factorías a Estados Unidos.

Trump inició hoy su reunión en la Casa Blanca con los máximos directivos de los tres principales fabricantes estadounidenses de automóviles afirmando que no se había ensañado con el sector a pesar de sus constantes críticas y amenazas a los fabricantes.

“Estamos dando un gran empujón para que se construyan en Estados Unidos plantas de montaje, y otras fábricas, Mary te lo prometo, no están siendo señalados, de muchos productos”, declaró Trump dirigiéndose a Mary Barra, la consejera delegada de GM.

Desde hace meses, Trump ha amenazado a los fabricantes de automóviles con aranceles de hasta el 35 % en aquellos productos que importan desde México.

En respuesta, el sector ha anunciado en las últimas semanas miles de millones de inversiones en Estados Unidos y en el caso de Ford, la cancelación de un planta de montaje en México.

Trump, que este lunes se reunió con un pequeño grupo de directivos de algunas de las mayores empresas estadounidenses, añadió que está “trayendo de vuelta a Estados Unidos a lo grande el sector manufacturero”.

“Estamos reduciendo los impuestos de forma sustancial y estamos reduciendo regulaciones innecesarias”, agregó el gobernante.

“Vamos a hacer el proceso mucho más sencillo para las compañías automotrices y todo el que quiere hacer negocios en Estados Unidos. Creo que van a ver que pasará de inhóspito a muy hospitalario. Creo que nos convertiremos en uno de los países más hospitalarios y ahora mismo no lo somos”, continuó.

Trump terminó señalando que es “en gran medida, un medioambientalista” pero que va a reducir los requisitos medioambientales.

“Vamos a hacer un proceso breve. Vamos a dar o no el permiso pero se va a saber muy rápido. Y en general vamos a dar los permisos. Vamos a ser muy amigables”, terminó declarando.

Great meeting with automobile industry leaders at the @WhiteHouse this morning. Together, we will #MAGA ! pic.twitter.com/OXdiLOkGsZ

Previo a la reunión, Donald Trump comenzó las presiones a las industrias de su país para generar más empleos por parte de la industria automotriz.

Así lo hizo mediante su cuenta de Twitter personal, la cual aún usa en la que intenta orillar a empresas como General Motors Co, Ford Motor Co y FiatChrysler automóviles NV para que aumenten la producción de vehículos en Estados Unidos y así impulsen empleos en el país.

“¡Quiero que se construyan plantas nuevas para automóviles vendidos aquí!”, decía la publicación.

En la reunión Trump también les prometió a las industrias autmotrices una baja radical en los impuestos corporativos (desde 35 por ciento hasta 15 por ciento), dos medidas con las que pretende reducir el peso del Gobierno federal.

Con información de EFE y Notimex

Will be meeting at 9:00 with top automobile executives concerning jobs in America. I want new plants to be built here for cars sold here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2017