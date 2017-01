Me gustan mucho los libros, pero no tengo tiempo para leer: Trump

El pasado 21 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump causó polémica al señalar que le gusta leer, pero que no tiene tiempo para hacerlo.

Durante una entrevista realizada por Mike Allen y Jim Vandehei, cofundadores de la empresa de medios Axios, cuestionaron al mandatario al notar que tenía muchos ejemplares en su oficina.

“¿Alguno que nos pueda recomedar?”, señalaron, a lo que el magnate respondió que “me gustan muchos los libros, me gusta leer libros. No tengo tiempo para leer mucho ahora, pero me gusta leerlos”.

Cabe resaltar que cuando Trump recomendó un libro seleccionó The Election That Changed Everything, de Tomas Lake, ejemplar publicado por la cadena CNN, medio que ha criticado duramente por ofrecer “noticias falsas”.

Trump ha escrito varios libros, como: “Think like a billionaire (Pensar como un multimillonario) o “How to get rich” (Cómo hacerse rico).

