Se le va tuit a Sean Spicer 

Luego de que Trump y su gabinete hiciera tener a medio mundo revisando los timelines para conocer sus declaraciones, Sean Spicer, vocero de La Casa Blanca, emite un tuit que en pocos segundos causa polémica.

Spicer tuiteó “Aqenbpuu” a las 8:59 de la mañana de este miércoles. En poco tiempo cientos de tuiteros comenzaron a especular sobre el significado de este tuit.

Algunos de ellos recomendaron a Spicer alejar su celular de los niños para evitar este tipo de mensajes.

La cuenta oficial del vocero de La Casa Blanca borró el tuit pocos minutos después por lo que se presume fue un error.

the first official Trump Administration press briefing will be tomorrow at 1:30pm

— Sean Spicer (@PressSec) January 23, 2017