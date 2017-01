Trump asegura que construcción del muro con México comenzará "en meses"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que la construcción del muro en la frontera con México comenzará “en meses” y que su planificación ocurrirá “de inmediato”.

“Tan pronto como podamos, tan pronto como podamos hacerlo físicamente”, afirmó Trump al ser preguntado por la construcción del muro en su primera entrevista como presidente en la cadena ABC.

“Yo diría que en meses, sí. Yo diría que en meses, ciertamente la planificación va a comenzar de inmediato”, subrayó el mandatario.

El recién investido presidente insistió en que “en última instancia” el coste del muro será “reembolsado por México” y ese pago será del “cien por cien” del coste de la construcción.

Trump confirmó que el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar la construcción, pero luego los mexicanos se encargarán de devolverlo.

“Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Sólo le digo que habrá un pago, que sucederá de alguna forma, quizás una forma complicada, lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos, también va a ser bueno para México. Un México muy estable y muy sólido”, afirmó.

Preguntado por la negativa del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a pagar la factura del muro, Trump respondió que el mandatario no puede decir otra cosa.

“Él tiene que decir eso, tiene que decir eso”, justificó el magnate neoyorquino.

Trump anunció este martes por la noche en la red social Twitter que hoy tomaría diferentes medidas relativas a la seguridad nacional, incluida la construcción del muro fronterizo con México.

De acuerdo con su agenda, Trump firmará las órdenes ejecutivas en una ceremonia en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo nuevo titular, el general retirado John Kelly, fue confirmado por el Senado el pasado viernes.

La orden relativa a la muralla fronteriza ordenaría destinar fondos federales a la planificación y construcción del muro, a falta de que el Congreso apruebe el presupuesto necesario para su construcción.

Según el diario Político, Trump invitó a la ceremonia a familiares de personas asesinadas por indocumentados, lo que augura que también podría tomar algún tipo de medida con respecto a las deportaciones de criminales que prometió.

Precisamente hoy, Luis Videgaray, y el secretario de Economía de se país, Ildefonso Guajardo, se encuentran en Washington para mantener una serie de reuniones con el Gobierno de Trump y abordar las modificaciones que quiere llevar a cabo el presidente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otras medidas migratorias.

La mano dura con la inmigración fue una de las promesas que llevaron a Trump a la Casa Blanca con una inesperada victoria el pasado 8 de noviembre frente a la demócrata Hillary Clinton.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017