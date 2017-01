Trump firma decreto para construir el muro

Donald Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva por la cual se comenzará la construcción del muro entre Estados Unidos y México.

Con esta firma Trump cumple una de sus principales promesas de campaña, a saber, disminuir el número de inmigrantes ilegales que ingresan a EU.

En su cuenta personal en Twitter -ayer por la noche- Trump dijo:

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017