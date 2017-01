Trump condiciona reunión con Peña a que México pague el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves en su cuenta de Twitter un par de mensajes, en los cuales condiciona a México de cancelar la reunión que se tiene prevista con el presidente Enrique Peña Nieto, el próximo 31 de enero

En los mensajes, el republicano dijo que si México no esta dispuesto a pagar por el muro entonces no tenía caso que se reunieran.

“Si México no desea pagar por el muro que tanto se necesita, entonces sería mejor cancelar la reunión” publicó Trump

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

