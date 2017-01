Trump y Putin dialogan vía telefónica

Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin conversan vía telefónica en estos momentos, así lo anunció el secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer, por medio de su cuenta de Twitter.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C

— Sean Spicer (@PressSec) January 28, 2017