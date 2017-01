Ministro israelí pide a Netanyahu disculparse por respaldar a Trump sobre muro

El ministro israelí del Interior, Aryeh Deri, se sumó a las críticas al jefe de Gobierno, Benjamin Netanayu, por el tuit en el que expresó este sábado su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la construcción de un muro en la frontera con México.

“No entiendo por qué tuviste que hacerlo. Eso es un asunto interno”, espetó Deri a Netanyahu ente domingo durante un encuentro en el que le sugirió disculparse, según informó el diario digital Ynet.

“Creo que sería deseable que reconsideraras esto. Incluso tuitear una disculpa en Twitter y yo lo compartiré. O tuitearé en tu nombre”, dijo el ministro, a lo que Netanyahu le instó a ponerse en contacto con el ministro de Exteriores, del que él es titular.

“Yo no he entrado en la materia, con todo el respeto. La discusión entre EU y México no es sobre si habrá un muro. El debate es sobre quién financiará la construcción y yo no he entrado en eso, así que no me estaba involucrando en un asunto de América y ciertamente no estaba interfiriendo”.